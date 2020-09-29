Дворазовий чемпіон України продовжить кар'єру у Крижаних Вовках

Клуб підписав контракт з Жовніром

Джерело - УХЛ.

Крижані Вовки уклали контракт з українським захисником Кирилом Жовніром.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Професійну кар'єру Жовнір розпочинав у сезоні 2013/14 в Кременчуці, тоді виступав у Вищій лізі Білорусі та чемпіонаті U-18.

Наступні два сезони захисник провів в чемпіонаті України, все так же виступаючи за містян. Далі в кар'єрі Жовніра були київські Дженералз, МХК Динамо і Донбас, за який 23-річний хокеїст виступав до весни 2020 року.

Всього в чемпіонатах України Кирило Жовнір провів 180 матчів, набравши 36 (9+27) очок. Двічі захисник ставав чемпіоном України з Донбасом, по разу вигравав срібні та бронзові медалі першості з Кременчук.

Також в сезонах 2014/15 і 2016/17 Жовнір виступав у північноамериканській WSHL - 69 матчів, 27 (8+19) очок.

У складі збірної України хокеїст виступав на двох чемпіонатах світу в Дивізіоні 1Б, в сезоні 2015/16 виграв золоту медаль чемпіонату.

Раніше, Кременчук розгромив Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ.