Кременчук розгромив Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ

У складі гостей хет-трик оформив Коробов

Джерело - Чемпіон.

У третьому матчі півфінальної серії плей-оф УХЛ Білий Барс вдома програв Кременчуку.

Матч завершився з рахунком 9:2. У складі гостей хет-трик оформив Коробов.

УХЛ. Плей-оф

Півфінал

Третій матч, 28 вересня

Білий Барс - Кременчук 2:9 (0:2, 1:4, 1:3)

Шайби: 0:1 - 03:13 Коробов, 0:2 - 14:29 Гріцких, 1:2 - 23:21 Бородай, 1:3 - 26:26 Коробов, 1:4 - 30:03 Кісельов, 1:5 - 38:15 Дубінін, 1:6 - 39:13 Серанов, 1:7 - 43:05 Коробов, 2:7 - 47:18 Удовиченко, 2:8 - 49:33 Савицький, 2:9 - 53:32 Гріцких

Рахунок у серії 0:3

Раніше, досвідчений форвард може перейти до Сокола.