Кременчук розгромив Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У третьому матчі півфінальної серії плей-оф УХЛ Білий Барс вдома програв Кременчуку.
Матч завершився з рахунком 9:2. У складі гостей хет-трик оформив Коробов.
УХЛ. Плей-оф
Півфінал
Третій матч, 28 вересня
Білий Барс - Кременчук 2:9 (0:2, 1:4, 1:3)
Шайби: 0:1 - 03:13 Коробов, 0:2 - 14:29 Гріцких, 1:2 - 23:21 Бородай, 1:3 - 26:26 Коробов, 1:4 - 30:03 Кісельов, 1:5 - 38:15 Дубінін, 1:6 - 39:13 Серанов, 1:7 - 43:05 Коробов, 2:7 - 47:18 Удовиченко, 2:8 - 49:33 Савицький, 2:9 - 53:32 Гріцких
Рахунок у серії 0:3
Раніше, досвідчений форвард може перейти до Сокола.