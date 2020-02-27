Збірна України програла Новій Зеландії на чемпіонаті світу

Українки програли третій матч на ЧС

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України програла свій третій матч на чемпіонаті світу, поступившись команді Нової Зеландії.

У третьому матчі поспіль українки пропустили в першому періоді і на цей раз тричі. Справжньою зіркою матчу стала Яна Ківелл, яка чотири рази відзначилася у воротах України.

У національної команди залишилися матчі з Ісландією і Австралією.

Чемпіонат світу 2020.

Дивізіон IIB, жінки

26 лютого

Нова Зеландія - Україна 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 - 02:36 Ківелл, 2:0 - 06:22 Ківелл, 2:1 - 10:09 Чижова, 3:1 - 18:42 Ківелл, 3:2 - 21:49 Ковтун, 4:2 - 35:25 Ківелл, 4:3 - 41:27 Чижова, 5:3 - 47:32 Щити.

Раніше, Кременчук розгромив Динамо.