Кременчук розгромив Динамо у 38 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 38 туру регулярного чемпіонату УХЛ Кременчук на виїзді розгромив харківське Динамо.
Кременчуцька команда закинула аж 14 шайб. Кременчук продовжує втримувати лідерство в УХЛ.
УХЛ. Регулярний сезон
38 тур, 26 лютого
Динамо - Кременчук 0:14 (0:7, 0:5, 0:2)
Шайби: 0:1 -04:47 Орлов, 0:2 - 08:38 Ворона, 0:3 - 10:02 Бабрусев, 0:4 - 13:07 Гриценко, 0:5 - 16:42 Грицких, 0:6 - 17:49 Кисельов, 0:7 - 19:31 Толстушко, 0:8 - 27:30 Ворона, 0:9 - 35:48 Ворона, 0:10 37:26 Кісельов, 0:11 - 39:49 Орлов, 0:12 - 39:57 Савченко, 0:13 - 46:50 Ворона, 0:14 - 55:36 Александров
Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.