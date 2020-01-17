 Огляд 28-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч | Хокей | Champion.com.ua
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Огляд 28-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч

Сьогодні 19:47 188 0
Білий Барс обіграв МХК Динамо, Кременчук в овертаймі здолав Дніпро, а Донбас всуху обіграв Крижаних Вовків
Огляд 28-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч

Джерело - Чемпіон.

16 січня, завершився розіграш 28-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Парі-Матч, в рамках якого Білий Барс на виїзді з різницею в три шайби обіграв МХК Динамо, Кременчук в овертаймі вирвав перемогу у Дніпра, завдяки вирішальному голу Єгора Серанова, а Донбас з першим шатаутом Олександра Качули обіграв Крижаних Вовків.

МХК Динамо - Білий Барс 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Тур в Харкові своїм поєдинком почали місцевий МХК Динамо, який займає останню сходинку в турнірній таблиці, і білоцерківський Білий Барс, що йде на четвертому місці.

У цьому матчі харків'яни вирішили діяти рішуче, почавши поєдинок "першим номером", попутно атакуючи ворота Кирила Кучера. Однак тримати свої ворота на замку у "динамівців" до кінця періоду так і не вийшло - за 32 секунди до першої сирени рахунок в матчі відкрив Богдан Грицюк.

Другу двадцятихвилинку "барси" також залишили за собою, прошив Михайла Шевчука ще два рази і збільшили відрив у рахунку до трьох шайб. У другому періоді по разу відзначилися Роман Благий і Микита Лєсников.

Відповідати на голи противника підопічні Олександра Панченка почали тільки під кінець матчу, коли після пропущеної четвертої шайби від Юрія Качана, в ворота "барсів" забив Михайло Геворкян. Варто зазначити, що форвард харків'ян відрізняється вже в третьому матчі поспіль.

До слова, відразу три гравці Білого Барса записали на свій рахунок по два очки - Сергій Бабинець, Микита Лєсников, Михайло Симчук і Павло Таран. Таким чином, підопічні Костянтина Буценка набрали 3 очки і з 38 балами продовжують займати четверту позицію в чемпіонаті. Харків'яни, з 4 очками, продовжують перебувати на останньому місці.

Кременчук  — Дніпро 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Центральний матч туру відбувся в Кременчуці, де лідер турнірної таблиці Кременчук приймав віце-чемпіона України Дніпро.

Поєдинок команди провели "до першої допущеної помилки". Саме це і пояснює нулі на табло в першому періоді. Клуби грали більше від оборони, ніж від атаки, а в воротах впевнено страхували В'ячеслав Новицький та Олександр Хомутов.

Рахунок закинутим шайбою відкрили "щуки", відразу зі старту другої двадцятихвилинки влаштувавши холодний душ своєму противнику. Однак, кременчуківці швидко зібралися з силами і через 14 хвилин зрівняли рахунок на табло. До слова, обидва перших періоди пройшли без вилучень з боку обох команд. Третій період, як і перші два, завершився внічию - голи Єгора Серанова і Дмитро Чернишенко перевели матч у додатковий час.

До слова, це вже другий овертайм для Дніпра за останні чотири дні і вдруге поспіль "щуки" видаляються в найвідповідальніший для них момент. І якщо минулого разу з Білим Барсом херсонці змогли відзначитися в меншості, то в цьому матчі кременчуківці (маючи найкращу реалізацію більшості в цьому сезоні) в черговий раз підтвердили статистику. Своїм другим голом у матчі відзначився Єгор Серанов, принісши перемогу його команді.

Після цієї перемоги "містяни" з 71 балом відірвалися від Дніпра на 15 очок і впевнено закріпилися на першій сходинці в таблиці.

Крижані Вовки – Донбас 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

У Києві тур своїм матчем закривали столичні Крижані Вовки і донецький Донбас. З огляду на останню розгромну поразку киян від лідера таблиці Кременчука з рахунком 2:12, вчорашній матч проти донеччан закінчився для команди з Києва більш позитивно.

За перші два періоди Донбас зусиллями Віталія Карамнова і Микити Мільохіна відправили у ворота Микити Петленка дві шайби, однак скоротити відставання в рахунку кияни так і не зуміли. А в заключному періоді команда Сергія Вітера взяла матч під свій контроль і, відправивши у ворота Крижаних Вовків відразу 3 шайби, встановила остаточний рахунок 5:0 на табло.

Варто відзначити, що юний голкіпер донеччан Олександр Качула оформив свій перший шатаут в формі Донбасу, а нападник Микита Мільохін записав на свій рахунок дубль.

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