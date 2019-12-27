 Анонс 24-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч | Хокей | Champion.com.ua
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Анонс 24-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч

Сьогодні 19:30 112 0
Команди зіграють крайні матчі в 2019 році
Анонс 24-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч
#УХЛ, #Кременчук, #Донбас

Джерело - Чемпіон.

28 та 29 грудня, відбудеться 24 тур чемпіонату Української хокейної ліги-Парі-Матч. В рамках заключного в 2019 році турі Крижані Вовки приймуть Білий Барс, МХК Динамо відправиться в гості до Дніпра, а заключний матч року зіграють Донбас і Кременчук в Дружківці. 

  Важливо:  Огляд 23-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч

28 грудня 

16:45 Крижані Вовки — Білий Барс, пряма трансляція — сайт УХЛ 

Тур в Києві почнуть столичні Крижані Вовки і білоцерківський Білий Барс. До цього команди встигли провести 4 очні зустрічі і ні в одній з них киянам не вдавалося зачепитися за очки. Таким чином, в 4 матчах білоцерківці відправили у ворота "вовків" 14 шайб, на що столична команда відповіла лише 5 влучними кидками. Варто відзначити, що в двох останніх зустрічах команд голкіпер Білого Барса Кирило Кучер записав на свій рахунок два шатаути.

Кращим снайпером Білого Барса проти столичного клубу є Роман Благий, який відправив у київські ворота 3 шайби. Також по два точні удари на рахунку Назара Ружнікова, Максима Ядловського і Сергія Бабинця. У Крижаних Вовків в чотирьох матчах по разу відзначалися Микола Дворник, Сергій Мікульчик, Кирило Фроленко, Микита Шабанов та Дмитро Колядинський.

Минулий тур обидва клуби завершили поразками - кияни з великим рахунком поступилися Донбасу, а білоцерківці на домашній арені з рахунком 2:6 програли сутичку херсонському Дніпру. Варто відзначити, що обидві шайби "Білого Барса" на свій рахунок записав один з лідерів команди Роман Благий. 

18:00 Дніпро — МХК Динамо, пряма трансляція — сайт УХЛ

Тур в Херсоні продовжать Дніпро і МХК Динамо, які посідають третє і шосте місце в турнірній таблиці відповідно. Варто зазначити, що до недавнього часу херсонці міцно утримували другий рядок, проте після поразки від Донбасу опустилися на місце нижче і на даний момент відстають від донецької команди на 3 очка.

У минулому турі Дніпро впевнено обіграв Білий Барс на виїзді і зараз повертається додому в надії порадувати своїх вболівальників перемогою напередодні новорічних свят. У свою чергу, Динамо в 23 турі УХЛ-Парі-Матч розгромно поступилося Донбасу. Варто зазначити, що в рамках цього матчу харків'яни змогли вперше в сезоні відзначитися в донецьких воротах - гол на свій рахунок записав Михайло Геворкян.

Всього в трьох очних зустрічах "щуки" відправили у ворота харків'ян 37 шайб, на що "динамівці" відповіли лише 3 влучними кидками. Відзначимо, що найбільшу кількість шайб у ворота МХК Динамо закинув Мікс Ліпсбергс - форвард відзначився 6 влучними кидками. Однак, нагадаємо, що на даний момент нападник перестав виступати в складі херсонського клубу. Чотири рази на воротах харків'ян розписувався Олександр Каракулько, а також по три шайби закинули Денис Василенков і Олександр Шибаєв.

За словами головного тренера команди Дмитра Підгурського на даний момент в клубі відбувається ротація складу, проте матч проти Білого Барса довів, що ніякі зміни в п'ятірках не вплинуть на результативність "щук".

І навіть попри те, що херсонці є фаворитами майбутньої зустрічі, від МХК Динамо завжди варто очікувати безкомпромісної боротьби і упевненої гри в воротах від Михайла Шевчука.

29 грудня

17:00 Донбас — Кременчук, пряма трансляція — телеканал XSPORT

Центральний матч туру і заключний у 2019 році проведуть принципові супротивники Донбас і Кременчук. До цього матчу обидва клуби підходять в досить впевненій формі і з декількома перемогами за спиною - переможна серія "містян" налічує вже 11 матчів і останній раз кременчуківці програвали в кінці жовтня. До слова саме Донбас і був тією командою, яка завдала крайню поразку Кременчуку, проте після цього ще дві очні зустрічі цих команд залишалися за клубом Олександра Савицького.

Переможна серія донеччан набагато скромніша, ніж у їх майбутнього супротивника - зараз донецька команда виграла 4 матчі поспіль.

Всього в чотирьох поєдинках цього сезону рахунок між командами встановився 12:5 на користь Кременчука, який, до слова, виграв у Донбаса три очні зустрічі з чотирьох. Найкращим форвардом у складі кременчуківців у матчах проти колективу Сергія Вітера є Олександр Пукса, який відправив у ворота донеччан дві шайби. 

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