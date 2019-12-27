Огляд 23-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч

МХК Динамо, Білий Барс і Крижані Вовки зазнали поразки від лідерів чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

26 грудня, завершився 23 тур чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого Донбас розгромив МХК Динамо, Дніпро на виїзді впевнено обіграв Білий Барс, а Кременчук з різницею в 7 шайб виграв у Крижаних Вовків.



МХК Динамо — Донбас 1:9 (1:4, 0:1, 0:4)

Тур в Харкові почали один з лідерів чемпіонату і аутсайдер турнірній таблиці Донбас і МХК Динамо. Донеччани на правах фаворита матчу ще на другій хвилині зустрічі зусиллями Кирила Бондаренка і Олега Шишляннікова відкрили рахунок в матчі, а до кінця зустрічі лише збільшували рахунок на табло, закинувши в цілому 9 шайб.



У цьому матчі варто відзначити, що харків'яни змогли вперше в сезоні відзначитися у воротах "Донбасу" - шайбу на свій рахунок записав Михайло Геворкян. Ще одним героєм матчу став харківський голкіпер Михайло Шевчук, який в черговий раз намагався звести до мінімуму пропущені голи.



Таким чином, дублями в цьому матчі відзначилися Олег Шишлянніков і Віталій Карамнов, а Донбас заробив 3 очки і з 46 балами продовжує наздоганяти Кременчук, який йде на першому місці.



Білий Барс - Дніпро 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)

У Білій Церкві тур продовжили місцевий Білий Барс і херсонський Дніпро. З огляду на те, що минулий тур обидва клуби завершили поразками - всі хокеїсти були налаштовані тільки на перемогу в цьому матчі.



Першими це довели "щуки" - спочатку херсонці реалізували свою більшість на перших же її секундах, а потім, завдяки голу Кирила Білоусова, і зовсім заробили комфортну перевагу. Однак, білоцерківцям вчасно вдалося зловити гольову удачу і зусиллями Романа Благого відіграти одну шайбу. Далі матч розвивався за сценарієм Дніпра - "барси" багато атакували, не використовуючи свої моменти, а у херсонців фактично кожен вихід на ворота закінчувався шайбою. Таким чином, до кінця матчу на табло горіли 6:2 на користь херсонського клубу.



Варто відзначити, що попри істотну ротацію в складі, Дніпро зміг знайти хороші поєднання, які відразу показали результат - 4 шайби на свій рахунок записала першу ланка "щук", а форвард Руслан Ромащенко заробив 4 (2+2) бали. Також своїм дебютним голом за Дніпро відзначився екс-форвард Донбасу Олександр Матерухін.



Таким чином, після цієї перемоги херсонці продовжили займати третю позицію в чемпіонаті, відстаючи від "Донбасу" на три очки. "Барси" йдуть на четвертому місці.



Кременчук - Крижані Вовки 8:1 (3:0, 5:1, 1:0)

Тур в Кременчуці завершили місцевий Кременчук та столичні Крижані Вовки і події в цьому матчі розгорталися точно за сценарієм кременчуцької команди. Кияни змогли стримувати стартовий натиск противника тільки до екватора першого періоду, а потім посипалися і дозволили противнику до першої сирени тричі відзначитися в своїх воротах.



І навіть попри те, що на старті другої двадцятихвилинки Олексій Овчинніков зміг відіграти одну шайбу, однак кременчуківцям вчасно вдалося перехопити ініціативу і ще 5 разів відзначитися у воротах нового голкіпера киян Микити Петленка. У заключному відрізку зустрічі команди суттєво зменшили швидкості, проте це не завадило Миколі Кисельову поставити потужну крапку в матчі і встановити остаточний рахунок 8:1 на табло.



Варто відзначити, що по ходу цього поєдинку один з лідерів Кременчука Дмитро Созонов заробив 4 (2+2) очки, а його партнер по команді Гліб Бондарук відзначився 3 (1+2) балами. Після цього поєдинку містяни з 62 очками продовжують займати 1 місце в таблиці, а кияни з 11 балами залишилися на п'ятій сходинці.

