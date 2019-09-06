Донбас переміг Кременчук на Donbass Open Cup 2019

Донбас легко переміг Кременчук

Донецький Донбас обіграв Кременчук у першому матчі передсезонного турніру Donbass Open Cup-2019.

Повідомляє прес-служба УХЛ.

У першому періоді гравці Доньаса змогли використати помилку захисників Кременчука та відкрили рахунок у матчі, відзначився Карпенко.

Другий період Донбас розпочав у меншості, проте це не завадило їм подвоїти рахунок у матчі. Вже на першій хвилині, Віталій Лялька втік від захисників Кременчука та вийшов один на один з Новицьким - воротар зміг відбити шайбу, але на добиванні зіграв Ілля Коренчук.

Donbass Open Cup-2019

06 вересня

Кременчук - Донбас 0:2 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 - 17:27 Карпенко (Кирющенков), 2:0 - 20:58 Коренчук (Лялька)

Нагадаємо, Дніпро перемогло Білий Барс у контрольному матчі.

Раніше, УХЛ представила календар чемпіонату сезону 2019/20.