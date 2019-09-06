Дніпро перемогло Білий Барс у контрольному матчі

Херсонці втримали перемогу

Джерело - Чемпіон.

Білий Барс поступився Дніпру у товариському матчі на Терміналі.

Ключовим відрізком зустрічі став другий період, коли херсонська команда закинула п'ять шайб у ворота Пеленського. Незважаючи на те, що "барси" відіграли два голи в заключні 20 хвилин, цього було недостатньо для того, щоб врятувати зустріч.

Контрольний матч

5 вересня

Білий Барс - Дніпро 3:6 (1:1, 0:5, 2:0)

Голи: 0:1 16 Новиков, 1:1 17 Качан, 1:2 24 Бєлоусов, 1:3 25 Василенков, 1:4 35 М. Кузнецов, 1:5 38 Новиков, 1:6 39 Брага, 2:6 52 Таран, 3:6 53 Середницький

Раніше, УХЛ представила календар чемпіонату сезону 2019/20.

Нагадаємо, Кременчук виграв передсезонний домашній турнір.