Донбас виграв у Дніпра і вийшов на перше місце УХЛ

У Дружківці відбувся матч 36-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в якому Донбас приймав херсонський Дніпро. Напередодні гри команди розділяло лише одне очко в турнірній таблиці, і в разі перемоги донеччани виходили на перше місце.

Вже на 4-й хвилині рахунок у матчі відкрив форвард Донбасу Вадим Мазур, який вдало зіграв на добиванні. Незадовго до кінця першого періоду донеччани подвоїли перевагу - Дмитро Ігнатенко підставив ключку під кидок Владислава Гончарова.

До трьох шайб відрив Донбасу збільшив Віталій Лялька, що реалізував більшість. В середині другого періоду команди обмінялися голами - спочатку 17-річний Артем Целогородцев "пробив" Богдана Дяченка, а через 50 секунд Денис Мостовий з незручної руки відправив шайбу в ворота Олега Петрова.

Незадовго до кінця зустрічі Дніпру вдалося закинути ще раз, коли більшість реалізував Дмитро Пугачов. Херсонці зняли голкіпера і випустили шостого польового гравця, однак скоротити розрив Дніпру не вдалося - замість цього Олександр Костіков скористався помилкою захисників, і відправив шайбу у порожні ворота.

Перемога 5:2 дозволила Донбасу вийти на чисте перше місце в турнірній таблиці, маючи гру в запасі.

Заключний матч 36-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч відбудеться завтра, 14 лютого - Кременчук приймає Білий Барс. Початок матчу о 18:30.

Чемпіонат України

Українська хокейна ліга - Парі-Матч

36 тур

13 лютого

Донбас - Дніпро 5:2 (2:0; 2:1; 1:1)

Шайби: 1:0 Мазур (Коренчук, Григор'єв), 3:31. 2:0 Ігнатенко (Гончаров), 19:23. 3:0 Лялька (Мазур - більш.), 23:26. 3:1 Целогородцев (Бондаренко, Матвієнко), 29:51. 4:1 Мостовий (Денискін), 30:43. 4:2 Пугачов (Білоусов, Бондаренко), 57:41. 5:2 Костиков (Захаров - порожні ворота), 59:30.

Нагадаємо, Крижані Вовки обіграли Динамо і перервали 24-матчеву серію поразок.

Джерело - Чемпіон.