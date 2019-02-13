Крижані Вовки обіграли Динамо і перервали 24-матчеву серію поразок

У Києві стартував 36 тур чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч зустріччю між столичними Крижаними Вовками та МХК Динамо. Відзначимо, що в п'яти з шести поєдинках між цими клубами переможцем залишався саме харківський клуб.

Перший період Крижані Вовки почали зі швидкою закинутої шайби - на першій же хвилині зустрічі відзначився Сергій Мікульчик. Паритет на табло харків'яни відновили завдяки точному кидку в більшості від Руслана Лісіна на екваторі періоду. Однак господарям майданчика ще до першої перерви вдалося повернути собі мінімальну перевагу - рахунок 2:1 на табло встановив Микола Дворник.

У другій двадцятихвилинці кияни тільки збільшили розрив між командами, третю шайбу у ворота Іллі Бандуряна відправив Микита Шабанов. І як би харківська команда не намагалася відігратися, але Віталій Власенко зміг утримати на замку свої ворота.

На третій період команда з Харкова вийшла з метою вирвати перемогу у свого київського опонента. Пропустивши на початку періоду від Микити Шабанова, "динамівці" змогли зробити неймовірний камбек завдяки шайбам від Олексія Сиротенка, Руслана Максименка та Дмитра Халіна. Однак за 22 секунди до кінця основного часу Олексій Овчинніков закинув п'яту шайбу в ворота харків'ян і допоміг своєму клубу вирвати вольові три очки.

Таким чином Крижані Вовки переривають 24-матчеву серію поразок, і вдруге в сезоні обігрують МХК Динамо.

Чемпіонат України

Українська хокейна ліга - Парі-Матч

36 тур

13 лютого

Крижані Вовки - МХК Динамо 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)

Шайби: 1:0 Мікульчик (Овчинніков, Шабанов), 0:55. 1:1 Лісін (Олійник - більш.), 15:00. 2:1 Дворник (Давиденко), 19:56. 3:1 Шабанов (Овчинніков), 31:01. 4:1 Шабанов, 43:49. 4:2 Сиротенко (Наливайко), 46:00. 4:3 Максименко (Чердак, Піддубний), 48:03. 4:4 Халін (Наливайко, Сиротенко), 55:10. 5:4 Овчинніков (Давиденко), 59:38.

Джерело - Чемпіон.