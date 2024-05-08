Гуммельс — про вихід до фіналу ЛЧ: Це великий день для всіх нас

Джерело - Fantacalcio Pazzi di Fanta.

Захисник дортмундської Боруссії Матс Гуммельс вважає, що після перемоги в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів над ПСЖ (1:0) його команда близька до того, щоб реалізувати мрію та виграти бажаний трофей.

Його слова наводить італійське видання Fantacalcio Pazzi di Fanta.

"Це великий день для всіх нас. Ми дуже близькі до того, щоб реалізувати мрію, але зараз мені потрібно відсвяткувати цю перемогу", — сказав обонець.

Матса визнали найкращим гравцем матчу в Парижі, німець відзначився єдиним голом у поєдинку.

Завдяки забитому м'ячу Гуммельс (35 років і 143 дні) увійшов до трійки найбільш вікових голеадорів півфіналів Ліги чемпіонів. За віком він поступається двома роками лише Раяну Гіггзу (37 років і 148 днів) та Едіну Джеко (37 років і 54 дні).

Нагадаємо, президент французького Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелайфі вважає, що його команді не пощастило в матчі-відповіді 1/2 фіналу.

В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. В активі українського голкіпера — три сейви. Матч-відповідь відбудеться в середу, 8 травня, в Мадриді.