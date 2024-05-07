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Терзич — про 1/2 фіналу з ПСЖ: У них є місія, а в нас — величезна мрія

Сьогодні 12:50 120 0
Терзич — про 1/2 фіналу з ПСЖ: У них є місія, а в нас — величезна мрія
#Боруссія Дортмунд, #ПСЖ, #Ніклас Фуллькруг, #Луїс Енріке, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Едін Терзич

Джерело - Сайт ФК Боруссія Дортмунд.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич вважає, що у Парі Сен-Жермен є місія вийти до фіналу Ліги чемпіонів, а в його команди — величезна мрія.

Про це наставник розповів пресслужбі свого клубу.

Нагадаємо, перша зустріч 1/2 фіналу завершилася мінімальною перемогою німецької команди. Єдиний гол у матчі забив нападник Ніклас Фуллькруг.

"Ми показали, що проти ПСЖ можна грати по-різному. Насамперед з інтенсивністю. Частина успіху (в першій грі — ред.) полягала в тому, щоб принести цю інтенсивність на поле.

Якщо потрібно, ми пробіжимо ще 20 кілометрів. Відношення до останнього кроку на шляху до Лондона (на "Вемблі" пройде фінал — ред.) таке, що ми повинні виявити повагу, стійкість, мужність і радість, якщо хочемо досягти чогось великого.

У них є місія, а в нас — величезна мрія. Ми також маємо покращити свою гру. Причина? Є багато речей, які ми повинні вдосконалити, інакше вони зіграють краще за нас", — сказав тренер.

Раніше Терзич повідомляв, що вважає свій колектив найменш досвідченою командою турніру, яка "голодна" до перемог.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке заявив, що менталітет переможців допоможе його колективу виграти відповідальний півфінальний матч ЛЧ у суперника.

У матчі-відповіді півфіналу ПСЖ прийматиме Боруссію (Дортмунд).

Гра відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися трансляцію поєдинку можна на медіасервісі MEGOGO.

В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. В активі українського голкіпера —  три сейви. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

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