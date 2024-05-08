Реал Луніна прийматиме Баварію в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Іспанський Реал Мадрид, за який виступає український воротар Андрій Лунін, прийматиме німецьку Баварію Мюнхен у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

У першій грі команди не визначили сильнішого — 2:2. Зазначимо, що головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті розповів, хто захищатиме ворота Реала в матчі проти Баварії

У іншій півфінальній парі Боруссія Дортмунд переграла ПСЖ та вийшла до фіналу ЛЧ вперше за 11 років. Фінал Ліги чемпіонів цього сезону проведуть 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Напередодні Реал розгромив Кадіс у Ла Лізі та став чемпіоном Іспанії. Баварія в межах 32 туру Бундесліги зазнала поразки від Штутгарта.