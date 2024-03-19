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Український тренер покинув Шериф

Сьогодні 18:45 148 0
Український тренер покинув Шериф
#Шериф

Джерело - Інстаграм Шерифа.

Тираспольський Шериф припинив співпрацю з українським тренером Романом Пилипчуком. 

Про це клуб повідомив у своєму інстаграмі. 

Вказано, що Пилипчук залишив посаду через сімейні обставини. Під його керівництвом команда провела 15 матчів, у яких здобула 7 перемог, зазнала 4-х поразок та 4 рази зіграла внічию. Наразі Шериф посідає 4 сходинку в чемпіонській групі вищої ліги Молдови. 

Раніше уродженець Сніжного Донецької області також працював зі словенським Целе, збірною Таджикистану, юрмальським Спартаком, а також низкою клубів з Росії та Білорусі. В Україні Пилипчук провів по одному сезону в Олімпіку та Зорі. 

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Шериф тренував Юрій Вернидуб, який після останнього матчу на чолі тираспольського клубу відразу повернувся в Україну, щоб вступити до лав ЗСУ. 

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