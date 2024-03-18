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З Ноттінгем Форест зняли 4 очка за порушення фінансових правил АПЛ

Сьогодні 17:02 185 0
З Ноттінгем Форест зняли 4 очка за порушення фінансових правил АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ноттінгем Форест

Джерело - The Guardian.

Ноттінгем Форест позбавлений чотирьох очок за порушення правил прибутковості та сталості Англійської Премєр-ліги. 

Про це повідомляє The Guardian. 

За інформаацією джерела, АПЛ офіційно підтвердить зняття очок з "лісників" сьогодні, 18 березня. Порушення повязані з трансфером Бреннана Джонсона в Тоттенгем, який відбувся влітку минулого року. Очікується, що Ноттінгем буде подавати апеляцію. 

Команда Нуну Ешпіріту Санту набрала 25 очок у 29 турах, але після штрафу матиме у своєму активі лише 21 заліковий пункт і опуститься з 17 на 18 місце. Лутон, який на вихідних зіграв з Форест внічию 1:1, таким чином піднімається на рятівну 17 позицію. 

В заключних 9 матчах сезону Ноттінгем зіграє проти Крістал Пелес, Фулгема, Тоттенгема, Вулвергемптона, Евертона, Манчестер Сіті, Шеффілд Юнайтед, Челсі та Бернлі. 

Нагадаємо, раніше цього сезону вже був оштрафований Евертон. У листопаді з "ірисок" зняли 10 очок, але після апеляції їм все ж повернули 4 пункти. 

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