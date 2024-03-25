Ноттінгем Форест подав апеляцію на штраф у чотири очка

Клуб хоче оскаржити штраф від АПЛ

Джерело - The Guardian.

Ноттінгем Форест подав апеляцію щодо зняття чотирьох очок за порушення правил фінансового фейр-плею.

Про це повідомляє The Guardian.

Незалежна комісія спочатку хотіла зняти 6 очок з команди, але потім покарання знизили до 4.

Клуб визнав, що перевищив дозволені витрати на £34,5 мільйона, але вважає покарання надмірним. Представники клубу заявили, що вони “здивовані тим, що АПЛ взагалі не звернула уваги на унікальні обставини клубу та їх пом’якшення”. А саме, питання пов’язане з продажем Бреннана Джонсона. Нападника було продано 30 червня, через два місяці після кінцевого терміну PSR, оскільки клуб прагнув отримати найвигіднішу ціну, зрештою забезпечивши рекордну суму в 47,5 мільйонів фунтів стерлінгів за випускника власної академії.

Нагадаємо, що після покарання команда опустилась із 17 місця на 18 (у зону вильоту) АПЛ. У нинішньому сезоні провела 29 матчів в АПЛ, з яких 6 перемог, 7 нічиїх та 16 поразок. В заключних 9 матчах сезону Ноттінгем зіграє проти Крістал Пелес, Фулгема, Тоттенгема, Вулвергемптона, Евертона, Манчестер Сіті, Шеффілд Юнайтед, Челсі та Бернлі.