Клуби АПЛ можуть запровадити стелю зарплат із сезону-2025/26

Джерело - The Athletic.

Клуби Англійської Прем'єр-ліги проведуть голосування за запровадження стелі зарплат, яка почне діяти з сезону-2025/2026.

Про це повідомляє The Athletic.

Стеля зарплат має обмежити кошти, які клуби зможуть інвестувати у свої команди. Інвестиції будуть прив'язані до суми, кратної до тої, яку отримують клуби з найнижчими доходами від централізованих трансляцій та комерційних операцій ліги.

Пропонується ввести стелю, щоб це була сума, яка в 5 разів перевищує дохід від трансляцій клубу, що посідає останнє місце у лізі.

Челсі, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед висловили своє занепокоєння щодо цієї ідеї та вважають її потенційним порушенням законодавства Великої Британії щодо конкуренції.

Раніше повідомлялося, що клуби АПЛ розглядають можливість зміни системи покарань за порушення фінансового фейр-плей. Нещодавно повідомлялось, що Лестер може отримати покарання через надмірну збитковість у сезоні-2022/23.