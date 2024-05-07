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Каррагер: Навіть Манчестер Юнайтед U23 не програв би Крістал Пелесу з таким рахунком

Сьогодні 12:17 272 0
Каррагер: Навіть Манчестер Юнайтед U23 не програв би Крістал Пелесу з таким рахунком
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Каррагер, #Манчестер Юнайтед, #Кристал Пелес

Джерело - Sky Sports.

Колишній футболіст Джеймі Каррагер розніс Манчестер Юнайтед за розгромну поразку в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Крістал Пелеса.

Його слова передає Sky Sports.

"Це одна з найбільш погано тренованих команд в АПЛ. Це факт. Це не думка. Цифри говорять вам про це. Вони займають останнє місце в лізі за оборонними показниками, нижче, ніж Шеффілд Юнайтед.

Мені важко було повірити, що МЮ виграє сьогодні, але я думав, що Пелес виграє з різницею в 1 чи 2 м'ячі. Кристал Пелас не може перемагати з рахунком 4:0 жодну команду Манчестер Юнайтед.

Навіть гравці МЮ U23, якщо вони в Манчестер Юнайтед, пройшли навчання в академії, їх тренували та навчили грати, не програли б з таким рахунком. Я ніколи не був менеджером або тренером, але я був гравцем, і мене тренували найкращі наставники, тому деякі речі, які я бачу, просто неправильні", — сказав Каррагер.

Нагадаємо, після приголомшливої поразки МЮ посідає 8 місце в чемпіонаті з 54 очками. Крістал Пелес йде 14-м. Зазначимо, що Ман Юнайтед пропустив 81 гол цього сезону у всіх турнірах, що є найвищим показником в історії клубу з 1976-77 років.

Також, вперше в історії "червоні дияволи" програли 13 матчів в одному сезоні АПЛ.

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