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25.04.2024 21:39 394

Ярмоленко вийшов на 4 місце в списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ

Сьогодні 17:10 134 0
Ярмоленко вийшов на 4 місце в списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ
Фото: ФК Динамо
#Верес, #Воробей, #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Ярмоленко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко став четвертим найкращим бомбардиром в історії Української Прем'єр-ліги.

Гол у ворота Вереса у перенесеному матчі 5 туру став для 34-річного вінгера 106 у межах УПЛ. Таким чином Андрій обійшов Андрія Воробея та вийшов на одноосібне 4 місце.

Список бомбардирів в історії УПЛ

  1. Максим Шацьких – 124 голи
  2. Сергій Ребров – 123
  3. Євген Селезньов – 117
  4. Андрій Ярмоленко – 106
  5. Андрій Воробей – 105

Нагадаємо, нещодавно головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив шанси Ярмоленка зіграти на Євро-2024. 

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