Ярмоленко вийшов на 4 місце в списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко став четвертим найкращим бомбардиром в історії Української Прем'єр-ліги.
Гол у ворота Вереса у перенесеному матчі 5 туру став для 34-річного вінгера 106 у межах УПЛ. Таким чином Андрій обійшов Андрія Воробея та вийшов на одноосібне 4 місце.
Список бомбардирів в історії УПЛ
- Максим Шацьких – 124 голи
- Сергій Ребров – 123
- Євген Селезньов – 117
- Андрій Ярмоленко – 106
- Андрій Воробей – 105
Нагадаємо, нещодавно головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив шанси Ярмоленка зіграти на Євро-2024.