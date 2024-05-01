Ярмоленко вийшов на 4 місце в списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко став четвертим найкращим бомбардиром в історії Української Прем'єр-ліги.

Гол у ворота Вереса у перенесеному матчі 5 туру став для 34-річного вінгера 106 у межах УПЛ. Таким чином Андрій обійшов Андрія Воробея та вийшов на одноосібне 4 місце.

Список бомбардирів в історії УПЛ

Максим Шацьких – 124 голи Сергій Ребров – 123 Євген Селезньов – 117 Андрій Ярмоленко – 106 Андрій Воробей – 105

Нагадаємо, нещодавно головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив шанси Ярмоленка зіграти на Євро-2024.