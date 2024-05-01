Знову динамівець: названий найкращий гравець 26 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Журналісти та вболівальники обрали форварда національної збірної України та Динамо Владислава Ваната найкращим виконавцем 26 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.
Найкращим тренером туру УПЛ також назвала динамівця – колишнього воротаря клубу та чинного наставника Олександра Шовковського.
Ванат отримав 57% голосів у Instagram та 51,5% — у Google Form.
У центральному матчі минулого туру української ліги колектив Шовковського у меншості переміг Дніпро-1 (2:1).
Нападник Ванат у компенсований час забив переможний м'яч.
Огляд
У 24 турі кращими наставником і гравцем також були визнані динамівці.
Нагадаємо, Динамо не хоче продавати форварда Владислава Супрягу до Дніпра-1