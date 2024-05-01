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Знову динамівець: названий найкращий гравець 26 туру УПЛ

Обидві нагороди від ліги дісталися динамівцям.
Сьогодні 12:28 134 0
Знову динамівець: названий найкращий гравець 26 туру УПЛ
Фото: А. Попов
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський, #Динамо, #Владислав Ванат

Джерело - Чемпіон.

Журналісти та вболівальники обрали форварда національної збірної України та Динамо Владислава Ваната найкращим виконавцем 26 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.  

Найкращим тренером туру УПЛ також назвала динамівця – колишнього воротаря клубу та чинного наставника Олександра Шовковського.

Ванат отримав 57% голосів у Instagram та 51,5% — у Google Form.

У центральному матчі минулого туру української ліги колектив Шовковського у меншості переміг Дніпро-1 (2:1).

Нападник Ванат у компенсований час забив переможний м'яч.

Огляд

У 24 турі кращими наставником і гравцем також були визнані динамівці.

Нагадаємо, Динамо не хоче продавати форварда Владислава Супрягу до Дніпра-1

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