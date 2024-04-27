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﻿Дніпро-1 — Динамо 1:2: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 17:22 161 0
﻿Дніпро-1 — Динамо 1:2: огляд матчу УПЛ
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

 Київське Динамо перемагає Дніпро-1 у виїзній грі 26 туру Української Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 1:2. 

Після перемоги Динамо продовжує утримувати другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи 57 очок. Команда Юрія Максимова залишилися на четвертому місці з 45 балами. 

У 27 турі, 5 травня, Динамо вдома зіграє з Колосом. Дніпро ж наступного дня прийматиме Кривбас. 

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 27 квітня

Дніпро-1 — Динамо 1:2 (1:0)

Голи: 0:1 — 43 Гуцуляк, 1:1 — 48 Кабаєв, 1:2 — 90+1 Ванат

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток (к), Сарапій, Пасіч, Рубчинський (Горбунов 84), Бабенко, Мірошніченко (Гаджиєв 90+3), Очеретько, Лєднєв, Гуцуляк

Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Михавко (Дячук 66), Вівчаренко, Шапаренко (Шепелєв 82), Андрієвський (Бражко 59), Ярмоленко (Волошин 59), Буяльський (к), Кабаєв (Супряга 82), Ванат

Попередження:  Сарапій 33, Шапаренко 45, Андрієвський 47, Ярмоленко 53, Дячук 72, Мірошниченко 73, Сваток 89 

Вилучення:  Тимчик 88

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