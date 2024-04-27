Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо перемагає Дніпро-1 у виїзній грі 26 туру Української Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 1:2.
Після перемоги Динамо продовжує утримувати другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи 57 очок. Команда Юрія Максимова залишилися на четвертому місці з 45 балами.
У 27 турі, 5 травня, Динамо вдома зіграє з Колосом. Дніпро ж наступного дня прийматиме Кривбас.
Голи: 0:1 — 43 Гуцуляк, 1:1 — 48 Кабаєв, 1:2 — 90+1 Ванат
Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток (к), Сарапій, Пасіч, Рубчинський (Горбунов 84), Бабенко, Мірошніченко (Гаджиєв 90+3), Очеретько, Лєднєв, Гуцуляк
Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Михавко (Дячук 66), Вівчаренко, Шапаренко (Шепелєв 82), Андрієвський (Бражко 59), Ярмоленко (Волошин 59), Буяльський (к), Кабаєв (Супряга 82), Ванат
Попередження: Сарапій 33, Шапаренко 45, Андрієвський 47, Ярмоленко 53, Дячук 72, Мірошниченко 73, Сваток 89
Вилучення: Тимчик 88
Раніше Минай упевнено здолав Чорноморець у 26 турі УПЛ.