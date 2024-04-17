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Відомий найкращий гравець 24 туру УПЛ

Обидві нагороди від ліги дісталися динамівцям.
Сьогодні 11:38 135 0
Відомий найкращий гравець 24 туру УПЛ
Фото: ФК Динамо
#Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський, #Динамо, #Володимир Бражко

Джерело - Чемпіон.

Журналісти та вболівальники обрали півзахисника національної збірної України та Динамо Володимира Бражка найкращий виконавцем 24 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.  

Найкращим тренером також став динамівець – колишній воротар клубу та діючий наставник Олександр Шовковський.

Бражко набрав 78% голосів у Instagram та 65% – у Google Form.

Випередив нападника Зорі Ігоря Горбача, обронця Металіста 1925 Максима Імерекова і півзахисника ЛНЗ Геннадія Пасіча.

Нагадаємо, "синьо-білі" завдяки голу Володимира в меншості здолало Олександрію.

Раніше ми повідомляли, що 17 квітня кияни зіграють з Минаєм, а Олександрія – з Оболонню у перенесених матчах чемпіонату України.

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