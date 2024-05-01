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25.04.2024 21:39 385

Шовковського визнали найкращим тренером 26 туру УПЛ

Обидві нагороди від ліги дісталися динамівцям.
Сьогодні 12:42 118 0
Шовковського визнали найкращим тренером 26 туру УПЛ
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Владислав Супряга, #Олександр Шовковський, #Динамо, #Владислав Ванат

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники та журналісти обрали колишнього воротаря Динамо та чинного наставника клубу Олександра Шовковського найкращим тренером 26 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Найкращим гравцем туру також названий динамівець – форвард національної збірної України Владислав Ванат.

Шовковський отримав 53% голосів вболівальників у Instagram та 54% — у Google Form.

У центральному матчі минулого туру колектив Шовковського у меншості переміг Дніпро-1 (2:1).

Нападник Ванат у компенсований час забив переможний м'яч.

У 24 турі кращими наставником і гравцем також були визнані динамівці.

Нагадаємо, Динамо прийме Верес, а Шахтар зіграє з Чорноморцем у перенесених матчах УПЛ.

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