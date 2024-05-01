Шовковського визнали найкращим тренером 26 туру УПЛ

Обидві нагороди від ліги дісталися динамівцям.

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники та журналісти обрали колишнього воротаря Динамо та чинного наставника клубу Олександра Шовковського найкращим тренером 26 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Найкращим гравцем туру також названий динамівець – форвард національної збірної України Владислав Ванат.

Шовковський отримав 53% голосів вболівальників у Instagram та 54% — у Google Form.

У центральному матчі минулого туру колектив Шовковського у меншості переміг Дніпро-1 (2:1).

Нападник Ванат у компенсований час забив переможний м'яч.

У 24 турі кращими наставником і гравцем також були визнані динамівці.

Нагадаємо, Динамо прийме Верес, а Шахтар зіграє з Чорноморцем у перенесених матчах УПЛ.