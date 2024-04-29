Динамо не хоче продавати Супрягу до Дніпра-1

Джерело - Чемпіон.

Динамо наразі не розглядає можливості продажу нападника Владислава Супряги, але може розглянути варіант його оренди.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Проте київський клуб не бажає мати справу із Дніпром-1. Перехід гравця до Динамо стався саме з клубу з Дніпра, проте після невдалого виступу у київській команді Дніпро-1 запропонував викупити контракт гравця, але зробив невелику пропозицію. З того часу Динамо не планує співпрацювати з попередньою командою футболіста щодо Супряги. Крім того, Дніпро-1 не в змозі сплатити за нинішню зарплату нападника.

Напередодні Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1).