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20.04.2024 11:05 811

Динамо не хоче продавати Супрягу до Дніпра-1

Сьогодні 21:14 90 0
Динамо не хоче продавати Супрягу до Дніпра-1
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Динамо наразі не розглядає можливості продажу нападника Владислава Супряги, але може розглянути варіант його оренди. 

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Проте київський клуб не бажає мати справу із Дніпром-1. Перехід гравця до Динамо стався саме з клубу з Дніпра, проте після невдалого виступу у київській команді Дніпро-1 запропонував викупити контракт гравця, але зробив невелику пропозицію. З того часу Динамо не планує співпрацювати з попередньою командою футболіста щодо Супряги. Крім того, Дніпро-1 не в змозі сплатити за нинішню зарплату нападника. 

Напередодні Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1).

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