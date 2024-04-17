Палкін: Судаков точно перейде до топового європейського клубу цього літа

Джерело - The Standard.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що півзахисник команди Георгій Судаков змінить клуб у літнє трансферне вікно.

Про це функціонер розповів порталу The Standard.

"У це літнє вікно у нього є великий шанс перейти у якийсь з великих клубів. У нас були деякі контакти з великими клубами, деякі з них не ведуть з нами прямих переговорів, але приглядаються до ситуації, що складеться влітку. Він точно перейде до топового європейського клубу цього літа.

Я сказав Наполі в січні, що вони можуть отримати його за 50 млн євро плюс бонуси, і вони запропонували 40 млн євро, але я сказав їм, що вони повинні закрити угоду зараз або втратити цей унікальний шанс", - сказав Палкін.

Нагадаємо, в межах 24 туру УПЛ донецька команда у меншості мінімально перемогла полтавську Ворсклу. Наразі підопічні Маріно Пушича посідають першу сходинку в турнірній таблиці та випереджають друге Динамо на 4 очки.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем влітку 2024 року планує підписати Судакова. Також інтерес до футболіста проявляють Наполі, Інтер та Ювентус, проте італійські клуби навряд чи потягнуть трансфер гравця через фінансові запити Шахтаря.