Судаков: Ахметов усе робить для нас комфортним

Футболіст донецького Шахтаря Георгій Судаков розпоів, що власник клубу Рінат Ахметов робить усе можливе задля комфорту футболістів.

Його слова передає CaughtOffside.

"Дуже складно постійно виступати за свій клуб, граючи на виїзді. Але ми всі в команді маємо спільну мету. У цього клубу неймовірна історія і, я впевнений, неймовірне майбутнє.

"У нас чудовий президент в особі пана Ахметова, який робить для нас все комфортним. Тому ми маємо хороші можливості для досягнення успіху в Європі та внутрішній лізі", — сказав Георгій.