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Судаков: Ахметов усе робить для нас комфортним

Сьогодні 11:53 68 0
Судаков: Ахметов усе робить для нас комфортним
#Рінат Ахметов, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - CaughtOffside.

Футболіст донецького Шахтаря Георгій Судаков розпоів, що власник клубу Рінат Ахметов робить усе можливе задля комфорту футболістів.

Його слова передає CaughtOffside.

"Дуже складно постійно виступати за свій клуб, граючи на виїзді. Але ми всі в команді маємо спільну мету. У цього клубу неймовірна історія і, я впевнений, неймовірне майбутнє.

"У нас чудовий президент в особі пана Ахметова, який робить для нас все комфортним. Тому ми маємо хороші можливості для досягнення успіху в Європі та внутрішній лізі", — сказав Георгій.

Нагадаємо, в межах 24 туру УПЛ донецька команда у меншості мінімально перемогла полтавську Ворсклу. Наразі підопічні Маріно Пушича посідають першу сходинку в турнірній таблиці і випереджають друге Динамо на 4 очки.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем влітку 2024 року планує підписати Судакова. Також інтерес до футболіста проявляють Наполі, Інтер та Ювентус, проте італійські клуби навряд чи потягнуть трансфер гравця через фінансові запити Шахтаря.

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