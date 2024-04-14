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07.04.2024 07:40 1052

Шахтар у меншості переміг Ворсклу в 24 турі УПЛ

Сьогодні 14:58 149 0
Шахтар у меншості переміг Ворсклу в 24 турі УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув виїзну перемогу над полтавською Ворсклою у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. 

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

Єдиний гол у грі був забитий після контратаки "гірників". Кевін протягнув м'яч від середини поля та влучно прострілив на Олександра Зубкова. Удар останнього відбив голкіпер Ворскли, однак на добиванні першим був Данило Сікан.

Догравав Шахтар у меншості — на початку другої половини гри арбітр матчу показав червону картку Олександру Зубкову за удар ногою по голові Павла Ісенка.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 13 квітня

Ворскла (Полтава) — Шахтар (Донецьк) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 22 Сікан

Ворскла: Ісенко, Хрипчук, Пердута, Крупський, Сіссоко, Якубу (69 Ковталюк), Кане, Павлюк, Челядін (82 Коджові), Мякушко (53 Нестеренко), Степанюк

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко (74 Назарина), Судаков (79 Степаненко), Криськів, Зубков, Кевін (62 Гомес), Сікан (74 Траоре)

Попередження: 73 Крупський

Вилучення: 56 Зубков

Перемога дозволила "гірникам" збільшити відрив від Динамо до 4 очок. Ворскла залишилась сьомою з 30 балами в активі. 

Напередодні кияни в меншості здолали Олександрію, Рух та Кривбас не виявили сильнішого, Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм.

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