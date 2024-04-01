Головне
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 4229
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 169
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 302
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 437 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 402
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Вчора 16:05 3981
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Вчора 14:25 269
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
Вчора 13:58 4882
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Вчора 12:00 389298 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича
Вчора 10:27 94703
Прямі трансляції

Дулуб: Я ніколи не коментую рішення арбітра

Тренер прокоментував поразку від львівського клубу
Вчора 23:04 145 0
Дулуб: Я ніколи не коментую рішення арбітра
#ЛНЗ, #Рух, #Олег Дулуб

Джерело - УПЛ ТБ.

Головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб після поразки від Руху в матчі 22 туру УПЛ (0:1) не має претензій до своїх гравців.

Про це заявив сам фахівець на пресконференції. 

"Через результат емоції негативні, але треба віддати належне гравцям, вони змагались і бились на всі 100%.

Не дивився [епізод з пенальті]. Я ніколи не коментую рішення арбітра. Поразка - це поразка. Дуже болюча, на 95-й хвилині з пенальті. Я завжди себе погано почуваю після поразок, але думаю, що хлопці професійні гравці, і вони рухаються далі по дистанції.

Завжди ставлю для себе завдання, тому що потрібно вигравати у кожній зустрічі. Зараз нам треба награвати склад і брати очки, які нам ще потрібні.

Думаю, ті гравці, які в нас зараз є… Якщо ми зіграємось – це десь зона єврокубків", - сказав Дулуб.

Наразі ЛНЗ посідає 9 місце у чемпіонаті України. Команда набрала 5 балів в останніх 5 матчах.

Напередодні Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес, Минай та Олександрія розписали результативну нічию, а Динамо розгромило Ворсклу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 4229
Міранчук провалив тест на допінг Міранчук провалив тест на допінг 5229
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94703
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 3981
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 389298 12
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP 4882
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107658
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6573 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36428 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70372
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65343
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11629