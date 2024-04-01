Дулуб: Я ніколи не коментую рішення арбітра

Тренер прокоментував поразку від львівського клубу

Джерело - УПЛ ТБ.

Головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб після поразки від Руху в матчі 22 туру УПЛ (0:1) не має претензій до своїх гравців.

Про це заявив сам фахівець на пресконференції.

"Через результат емоції негативні, але треба віддати належне гравцям, вони змагались і бились на всі 100%. Не дивився [епізод з пенальті]. Я ніколи не коментую рішення арбітра. Поразка - це поразка. Дуже болюча, на 95-й хвилині з пенальті. Я завжди себе погано почуваю після поразок, але думаю, що хлопці професійні гравці, і вони рухаються далі по дистанції. Завжди ставлю для себе завдання, тому що потрібно вигравати у кожній зустрічі. Зараз нам треба награвати склад і брати очки, які нам ще потрібні. Думаю, ті гравці, які в нас зараз є… Якщо ми зіграємось – це десь зона єврокубків", - сказав Дулуб.

Наразі ЛНЗ посідає 9 місце у чемпіонаті України. Команда набрала 5 балів в останніх 5 матчах.

Напередодні Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес, Минай та Олександрія розписали результативну нічию, а Динамо розгромило Ворсклу.