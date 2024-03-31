Минай розписав нічию з Олександрією у 22 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай вдома зіграв внічию з Олександрією у межах 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Гра завершилась з рахунком 2:2.

На 51-й хвилині Андрій Кулаков відкрив рахунок у матчі після передачі Артема Шулянського. Вже за сім хвилин зміг подвоїти перевагу гостів Владислав Калитвицев, який влучно пробив з-за меж штрафного майданчика.

Минай відігрався завдяки голам Дениса Устименка та Єгора Гунічева.

Чемпіонат України - УПЛ

22 тур, 31 березня

Минай - Олександрія 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Кулаков, 0:2 - 58 Калитвинцев, 1:2 - 63 Устименко, 2:2 - 75 Гунічев

На 68-й хвилині Кирило Ковалець не реалізував пенальті.

Минай: Кемкін, Кисіль (80 Ременяк), Корнійчук, Скиба, Прокопчук, Чуєв (80 Піддубний), Вітенчук (64 Семотюк), Петько (К), Кораблін, Вакула (65 Гунічев), Устименко

Олександрія: Шевченко, Ковалець (К), Калитвинцев, Кулаков, Шулянський (60 Бєляєв), Логінов, Скорко, Калюжний, Кампос (46 Білошевський) , Копина (60 Мартинюк), Михайленко

Попередження: 30 Вітенчук, 42 Вакула, 49 Петько, 90+3 Ременяк, 90+5 Гунічев — 12 Логінов, 18 Кампос, 45+2 Кулаков, 71 Ковалець

Вилучення: 79 Ковалець (друга жовта)

Напередодні Шахтар з дублем Шведа на виїзді розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес.