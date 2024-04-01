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Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ

Реалізований пенальті наприкінці зустрічі приніс перемогу львівському клубу
Сьогодні 19:58 494 0
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Фото: УПЛ
#ЛНЗ, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22-го туру Української Прем’єр-ліги львівський Рух здолав черкаський ЛНЗ. Гра завершилася з рахунком 1:0.

У першому таймі поєдинку команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу їх мав Олег Федор, але в обох епізодах пробив повз ворота черкаської команди. А в ЛНЗ міг відзначитися Молло, але його удар парирував воротар господарів Дмитро Ледвій.

У другому таймі зустрічі Денис Теслюк обіграв воротаря суперника Германа Пенькова і пробив по воротах - останнього підстрахував Назарій Муравський. У компенсовані хвилини після перегляду VAR було призначено пенальті у ворота ЛНЗ - його реалізував Остап Притула.

Рух залишився на п’ятому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи 39 очок. ЛНЗ нині перебуває на 9 сходинці - 25 балів.  

У 23 турі УПЛ, 7 квітня, підопічні Віталія Пономарьова на виїзді зіграють з Шахтарем. Клуб з Черкащини наступного дня зустрінеться з Динамо.

Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 1 квітня

Рух - ЛНЗ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Притула (пен)

Рух: Ледвій (в), Холод, Дідик, Слюбик, Сич, Підгурський (Притула 73), Таллес (Теслюк 57), Пастух, Плюман (Лях 81), Квасниця (Рунич 81), Федор.

ЛНЗ: Пеньков (в), Стасюк, Муравський, Ковальов, Каплієнко (Норенков 52), Яшарі (Тілль 77), Бойко, Бар, Наумець (Шестаков 65), Ейнел (Пасіч 65), Молло.

Попередження: Наумець 31, Бар 35, 90+3, Федор 35.

Вилучення: Бар 90+3.

Огляд

Напередодні Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес, Минай та Олександрія розписали результативну нічию, а Динамо розгромило Ворсклу.

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