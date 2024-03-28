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Ексочільника Федерації футболу Іспанії можуть посадити через поцілунок

Сьогодні 14:00 89 0
Ексочільника Федерації футболу Іспанії можуть посадити через поцілунок
#Луїс Рубіалес

Джерело - ВВС.

Колишній голова Королівської футбольної федерації Іспанії Луїс Рубіалес може отримати 2,5 роки ув'язнення через поцілунок у губи футболістки Дженні Ермосо.

Про це повідомляє ВВС.

Його звинувачують у сексуальному насильстві, оскільки дівчина не давала дозволу на такі дії.

Зазначимо, що інцидент відбувся на церемонії нагородження іспанської збірної після перемоги на жіночому Чемпіонаті світу-2023, після чого Рубіалес покинув свою посаду.

Також прокуратура вимагає ув'язнити та зобов'язати екстренера збірної, спортивного директора та голову служби маркетингу виплатити Ермосо компенсацію розміром у 100 тисяч євро, оскільки вони змушували футболістку публічно визнати поцілунок взаємним.

Нагадаємо, ФІФА відсторонила Луїса від будь-якої футбольної діяльності на три роки.

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