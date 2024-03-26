Відомий футболіст розповів про тактику на гру

Джерело - NV.

Колишній гравець збірної України Едуард Цихмейструк вважає, що треба виходити на Євро-2024, але не буде "відкритого футболу" у грі фіналу кваліфікації Україна - Ісландія.

По це він розповів у інтерв'ю для NV.

"Ісландці завжди агресивно грають. В першу чергу - це пресинг. А якщо за певних обставин хтось заб'є першим, то стане цікавіше і може відбутися будь-що. Тоді тільки буде змінюватися тактика. А так, то не буде відрізнятися щось від гри з боснійцями. Я тільки маю сподівання, що наші хлопці будуть якісніше грати. У нас зараз таке покоління, яке виступає в Європі. Ми повинні вміти грати першим номером, але воно не дуже виходить, чомусь. Думаю, що не буде "відкритого футболу". У нас шанси є і шанси гарні. Нам потрібно просто зіграти у той футбол, який ми вміємо. Треба прибрати цю академічність, а додати агресивність. Варто розуміти, що це шанс заявити про себе на всю Європу задля нашої країни. Треба виходити на Євро, щоб усі бачили, що ми боремося, живемо і граємо у футбол", - заявив колишній футболіст.

Зустріч проти ісландців відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для українців.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти у фіналі плей-оф.

Головний тренер Сергій Ребров під час пресконференції припустив, що може зіграти з двома нападниками у фіналі кваліфікації до Євро-2024.

Інший ветеран української збірної Андрій Воробей відзначив непередбачуваність Ісландії, але вірить у перемогу України.