Головне
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024
Сьогодні 16:50 7525
Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Це мій перший бій у США, суперник — дуже незручний
Сьогодні 18:01 172
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
Сьогодні 17:36 351
Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Плани на бій — здобути пояс чемпіона світу
Сьогодні 17:00 201
Українці завоювали 13 нагород на міжнародному турнірі в Литві
Сьогодні 16:46 186
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль
Сьогодні 15:51 8446
Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України
Сьогодні 15:30 188
Маркевич: З Ісландією маємо зіграти набагато краще, ніж із Боснією
Сьогодні 14:59 679
Яшкін: Якщо треба змінити склад на Ісландію, Ребров його змінить
Сьогодні 14:15 353
Стали відомі переможці чоловічої та жіночої естафетних гонок чемпіонату України
Сьогодні 13:50 289
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 872
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 861
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1018
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1043
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 927

Цихмейструк — про матч Україна — Ісландія: Треба виходити на Євро, щоб усі бачили, що ми боремося, живемо і граємо у футбол

Відомий футболіст розповів про тактику на гру
Сьогодні 18:31 231 0
Цихмейструк — про матч Україна — Ісландія: Треба виходити на Євро, щоб усі бачили, що ми боремося, живемо і граємо у футбол
#Збірна України з футболу

Джерело - NV.

Колишній гравець збірної України Едуард Цихмейструк вважає, що треба виходити на Євро-2024, але не буде "відкритого футболу" у грі фіналу кваліфікації Україна - Ісландія.

По це він розповів у інтерв'ю для NV.

"Ісландці завжди агресивно грають. В першу чергу - це пресинг. А якщо за певних обставин хтось заб'є першим, то стане цікавіше і може відбутися будь-що. Тоді тільки буде змінюватися тактика. А так, то не буде відрізнятися щось від гри з боснійцями. Я тільки маю сподівання, що наші хлопці будуть якісніше грати. У нас зараз таке покоління, яке виступає в Європі. Ми повинні вміти грати першим номером, але воно не дуже виходить, чомусь. Думаю, що не буде "відкритого футболу".

У нас шанси є і шанси гарні. Нам потрібно просто зіграти у той футбол, який ми вміємо. Треба прибрати цю академічність, а додати агресивність. Варто розуміти, що це шанс заявити про себе на всю Європу задля нашої країни. Треба виходити на Євро, щоб усі бачили, що ми боремося, живемо і граємо у футбол", - заявив колишній футболіст.

Зустріч проти ісландців відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для українців.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти у фіналі плей-оф. 

Головний тренер Сергій Ребров під час пресконференції припустив, що може зіграти з двома нападниками у фіналі кваліфікації до Євро-2024.

Інший ветеран української збірної Андрій Воробей відзначив непередбачуваність Ісландії, але вірить у перемогу України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 8446
Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч 1448
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 3636
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 7525
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 4689
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 8230
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166010 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39616
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20508 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159408
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22160
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358655