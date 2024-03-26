Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024

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Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація Фінал, шлях B 26 березня, 2024 рік. 21:45 Збірна України - збірна Ісландії Арена Тарчинський (Вроцлав, Польща) Арбітр — Клеман Тюрпен (Франція)

Збірна України зіграє з Ісландією вирішальний матч відбору до фінальної частини чемпіонату Європи. Зустріч відбудеться 26 березня на стадіоні "Арена Тарчинський" у Вроцлаві. Початок — о 21:45 за київським часом.

Україна

У півфіналі кваліфікації "синьо-жовті" здолали бар'єр Боснії та Герцеговини. Перемога далася Україні ціною великих зусиль. Аж до 85 хвилини гри команда Сергія Реброва поступалася в рахунку, проте здійснила перелам у перебіг подій буквально за три хвилини. Голи Романа Яремчука та Артема Довбика дозволили грати у фіналі відбору.

Перемогою над Боснією Україна продовжила серію без поразок уже до 4 матчів. В ранзі господаря "синьо-жовті" не знають поразок протягом останніх 10 матчів, проте перемогли лише тричі.

В матчі з Ісландією українська дружина може отримати важливе підсилення. Існує вірогідність, що встигне відновитися Віктор Циганков. В матчі з Боснією півзахисника Жирони в заявці на гру не було.

Ісландія

"Вікінги" свій матч півфіналу кваліфікації грали паралельно з Україною. Й команду Ізраїля здолали значно більш впевнено (4:1). Варто відзначити гру нападника Альберта Гудмундссона. Форвард забив 3 м’ячі й став героєм поєдинку.

Колектив Оге Харейде здобув право зіграти в стикових матчах кваліфікації Євро, посівши другу позицію у своєму квартеті в Лізі націй. Груповий раунд відбору Ісландія закінчила на 4 позиції, пропустивши вперед не тільки Португалію й Словаччину, але й Люксембург. У 10 зустрічах у своїй групі представники острова здобули 3 перемоги й раз зіграли внічию.

В Ісландії одна, але доволі вагома втрата. Ще з Ізраїлем не зміг допомогти своїй команді досвідчений півзахисник Йоганн Берг Гудмундссон. Сверрір Інгасон отримав капітанську пов’язку тільки через відсутність 33-річного футболіста англійського Бернлі.

Історія зустрічей

Раніше шляхи команд перетиналися 4 рази. Переваги не має жодна сторона. Збірні обмінялися перемогами, ще 2 матчі завершилися внічию. Перша зустріч відбулася у відборі до Євро-2000, остання — в кваліфікації Чемпіонату світу-2018.

Пряма мова

Сергій Ребров (головний тренер збірної України): "Ми переглядали ісландців. Але зараз буде зовсім інша гра. Ми гратимемо в Польщі, де буде дуже багато наших уболівальників. Я впевнений, буде заповнений стадіон, усі чекатимуть матчу.

Насамперед, футболісти повинні відновитися, це дуже важливо зараз. Попереду буде інша гра та інший настрій для наших гравців."

Сверрір Інгасон (капітан збірної Ісландії): "Мені абсолютно байдуже, з якою командою ми граємо. Ми будемо повні сил, маємо намір перемогти і вийти на чемпіонат Європи. Зробимо все можливе в цій грі, і я вірю, що ми зможемо вийти з неї переможцями."

Список викликаних футболістів

Україна

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал)

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі - Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - Шахтар), Вталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко (Полісся)

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва - Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва - Динамо), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновський (Дженоа), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва - Дніпро-1)

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Данило Сікан (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо)

Ісландія

Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон (Мафра, Португалія), Гаукон Вальдімарссон (Брентфорд, Англія), Патрік Гуннарссон (Вікінг, Норвегія).

Захисники: Гудмундур Торарінссон (ОФІ, Греція), Колбейн Фіннссон (Люнгбю, Данія), Данієль Гретарссон (Сеннерйюске, Данія), Сверрір Інгасон (Мідтьюлланн, Данія), Гйортур Германссон (Піза, Італія), Віктор Паульссон (Ейпен, Бельгія), Альфонс Сампстед (Твенте, Нідерланди).

Півзахисники: Ісак Йоганнессон (Фортуна, Німеччина), Арнор Траустасон (Норчепінг, Швеція), Гакон Гаральдссон (Лілль, Франція), Крістіан Глінссон (Аякс, Нідерланди), Йон Торстейнссон (Левен, Бельгія), Мікаель Еллертссон (Венеція, Італія), Мікаель Андерсон (Орхус, Данія), Арнор Сігурдссон (Блекберн, Англія), Віллум Віллумссон (Гоу Егед Іглз, Нідерланди), Стефан Тейтур (Сількеборг, Данія).

Нападники: Оррі Оскарссон (Копенгаген, Данія), Андрі Гудйонсен (Люнгбю, Данія), Альфред Фіннбогасон (Ейпен, Бельгія), Альберт Гудмундссон (Дженоа, Італія)

Орієнтовні склади

Україна: Лунін — Тимчик, Забарний, Таловеров, Миколенко — Бражко — Циганков, Зінченко, Судаков, Мудрик — Яремчук

Ісландія: Вальдімарссон — Паульссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон —Сігурдссон, Гаральдссон, Траустасон, Віллумссон — Оскарссон, Гудмундссон

Цифри й факти

Обслужить гру 41-річний француз Клеман Тюрпен. Цей суддя працював на матчах збірної України тричі. Й усі завершилися мировою. З Молдовою "синьо-жовті" зіграли 0:0 у 2012 році, якраз із Ісландією матч приніс дві одиниці на табло в 2016, а ще раз голів глядачі не бачили з Португалією у 2019;

Перша зустріч команд припала на останній день березня 1999 року. Матч завершився внічию 1:1, а колективом України керував Йожеф Сабо. Рахунок у матчі відкрив нині солдат Національної гвардії України Владислав Ващук. Проте вже за 7 хвилин всередині другої половини Лаурус Сігурдссон забив у складі Ісландії;

З футболістів, які грали проти Ісландії в останньому матчі команд у вересні 2017 року, в складі України нині присутні Микола Матвієнко, Руслан Малиновський та Олександр Зінченко, в складі суперника — Сверрір Інгасон;

Україна не програвала в 9 останніх матчах кваліфікації Євро в ранзі господаря (+7=2-0);

Україна забивала не менш як двічі в 5 із попередніх 9 домашніх матчів відбору ЧЄ;

Не більш як 2 голи глядачі бачили в 7 із попередніх 9 домашніх ігор України в кваліфікації Євро;

У 9 попередніх матчах кваліфікації Євро Ісландія здобула 3 перемоги (+3=1-5);

Щонайменше 2 м'ячі команди забивали в 12 з попередніх 14 матчів Ісландії в кваліфікації Євро;

Переможець зіграє в групі E на ЄВРО-2024 — із Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO на каналі "Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також пряма трансляція буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Коментувати матч будуть Вадим Шевякін та Роберто Моралес.

Радіо Промінь вестиме аудіотрансляцію.

Прогноз букмекерів

Перемога України - 1,50;

Нічия - 4,40;

Перемога Ісландії - 7,80.

Прогноз Чемпіона

Перемога України — 2:0.