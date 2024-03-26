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22.03.2024 12:00 927

Цихмейструк — про матч проти Ісландії в 1999-му: Були, як на Марсі

Відзначив силу української збірної того скликання
Сьогодні 17:46 176 0
Цихмейструк — про матч проти Ісландії в 1999-му: Були, як на Марсі
Фото - footboom.com
#Збірна України з футболу

Джерело - NV.

Колишній гравець збірної України з футболу Едуард Цихмейструк вважає, що талант гравців дозволив обіграти ісландців у них вдома в 1999 році.

По це він розповів у інтерв'ю для NV.

"Ну, в нас тоді була дуже хороша збірна. По людях був добрий набір, ми це відчували. Єдине - там дуже важко грати. Було дуже холодно. В Ісландії не надто футбольні погодні умови, скажемо так.

Пам’ятаю, що ми заробили і реалізували пенальті, а потім втримали цей рахунок. Я вийшов тоді на заміну і мав теж дуже непоганий момент. Але не забив, бо воротар добре зіграв, а, можливо, мені було варто краще пробити. Важка видалася гра.

Було важко навіть туди долетіти, а потім і доїхати. Там такі пейзажі, що ми думали, що потрапили на Марс. Все було таке незвичне", - повідомив ветеран.

Зустріч проти ісландців відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для українців.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти у фіналі плей-оф. 

Головний тренер Сергій Ребров під час пресконференції припустив, що може зіграти з двома нападниками у фіналі кваліфікації до Євро-2024.

Інший ветеран української збірної Андрій Воробей відзначив непередбачуваність Ісландії, але вірить у перемогу України.

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