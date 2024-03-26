Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти команди Ісландії.

Про це повідомляє УАФ.

Заявка збірної України на матч проти Ісландії:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Валерій Бондар, 21. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Володимир Бражко, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Поза заявкою на матч залишилися: Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк та Данило Сікан.

Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для українців.