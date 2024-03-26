Ребров — про матч проти Ісландії: Можемо зіграти у два форварди

Тренер розповів про можливі тактичні ходи

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров вважає за можливе зіграти у два форварди у фіналі кваліфікації до Євро-2024 проти Ісландії.

Про це він розповів за добу до гри під час власної пресконференції.

"Так, є можливість побачити схему з двома форвардами", - прокоментував наставник.

Зазначимо, така тактика довела свою ефективність наприкінці гри проти Боснії і Герцеговини. Боснійці поступилися українській національній команді у півфінальному матчі плей-оф.

Зустріч проти ісландців відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для українців.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти у фіналі плей-оф.