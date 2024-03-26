Головне
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024
Сьогодні 16:50 132
Берінчик про поєдинок проти Наваррете: Плани на бій - здобути пояс чемпіона світу
Сьогодні 17:00 6
Українці завоювали 13 нагород на міжнародному турнірі в Литві
Сьогодні 16:46 69
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль
Сьогодні 15:51 4420
Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України
Сьогодні 15:30 137
Маркевич: З Ісландією маємо зіграти набагато краще, ніж із Боснією
Сьогодні 14:59 424
Яшкін: Якщо треба змінити склад на Ісландію, Ребров його змінить
Сьогодні 14:15 246
Стали відомі переможці чоловічої та жіночої естафетних гонок чемпіонату України
Сьогодні 13:50 209
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
Сьогодні 13:25 426
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:30 3333
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 870
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 859
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1014
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1041
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 924

Ребров — про матч проти Ісландії: Можемо зіграти у два форварди

Тренер розповів про можливі тактичні ходи
Сьогодні 14:09 197 0
Ребров — про матч проти Ісландії: Можемо зіграти у два форварди
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров вважає за можливе зіграти у два форварди у фіналі кваліфікації до Євро-2024 проти Ісландії.

Про це він розповів за добу до гри під час власної пресконференції.

"Так, є можливість побачити схему з двома форвардами", - прокоментував наставник.

Зазначимо, така тактика довела свою ефективність наприкінці гри проти Боснії і Герцеговини. Боснійці поступилися українській національній команді у півфінальному матчі плей-оф.

Зустріч проти ісландців відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для українців.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти у фіналі плей-оф. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Грузія - Греція: де дивитися фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Грузія - Греція: де дивитися фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 1058
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 3333
Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч 1207
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 4420
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 4374
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 7202
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105695
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30009 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16336 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166005 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57087 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97306