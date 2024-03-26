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22.03.2024 12:00 924

Воробей — про ісландців: Вони непередбачувані

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Сьогодні 14:29 144 0
Воробей — про ісландців: Вони непередбачувані
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Sport-express.ua.

Колишній форвард національної збірної України та донецького Шахтаря Андрій Воробей вважає, що підопічні Сергія Реброва обіграють Ісландію в фіналі кваліфікації та вийдуть на Євро-2024 з футболу, але відзначив непередбачуваність суперника.

"Я вважаю фаворитом нашу команду. Підбір гравців в України набагато кращий та сильніший. Але це футбол, будь-що може бути.

Насамперед я чекаю хорошої командної гри. За потенціалом українська збірна дуже сильна. Хочеться, щоб ми зіграли надійно позаду і результативно попереду.

Ісландія не слабка команда, такий собі середнячок, але вони непередбачувані та від них можна очікувати всього, що завгодно", - заявив Андрій.

Зустріч проти ісландців відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для українців.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти у фіналі плей-оф. 

Головний тренер Сергій Ребров під час пресконференції припустив, що може зіграти з двома нападниками у фіналі кваліфікації до Євро-2024.

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