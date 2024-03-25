Ребров: Для мене велика честь працювати на Україну та для України

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 26 березня, збірна України зіграє проти збірної Ісландії за вихід на чемпіонат Європи 2024 року. Традиційно за добу до гри відбулася пресконференція головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва.

— Чи готовий зіграти Циганков завтра?

— Сподіваємося, він тренується декілька днів, завтра ухвалимо рішення. Зараз він лише два дні тренується, найголовніше його фізичні кондиції.

— У матчі з Боснією та Герцеговиною ви перейшли на схему з двома форвардами. Чи є можливість побачити завтра гру з двома форвардами?

— Так, є можливість.

— Перед вами з медіа спілкувався ваш опонент, він зауважив, що Україна відчуває тиск цього вирішального поєдинку і це може зіграти для них на руку. Як ви вважаєте, чи відчуває команда тиск та який моральний стан у команди за останні дні?

— Я думаю, що не тільки гравці відчувають цей тиск, а й вся Україна, щодня ми страждаємо від ракетних обстрілів. Я думаю, що гравці розуміють, для кого вони грають. Ця гра важлива для нас усіх. Я не можу сказати, що це тиск, я перед грою сказав хлопцям, що для нас дуже важливо зробити те, що ви любите, те, що можете. Зробити це якісно на полі, тому завтра гравці повинні зосередитися на грі й не думати про інші справи.

— Яка найбільша загроза від Ісландії?

— Це міцна команда з якісними гравцями, ми розуміємо, який це сильний для нас опонент. Я передусім вірю у своїх гравців і ми концентруємося на власній грі.

— Чи кайфуєте ви від тієї роботи, яку робите?

- Я завжди маю велике задоволення працювати на Україну, у будь-який час, особливо зараз. Мені цікаво тут працювати, я люблю працювати з українськими гравцями, які мене розуміють. В цей час працювати для України для мене дуже почесно.

— Наскільки Зінченко готовий провести два матчі поспіль?

— Я не знаю, подивимося завтра. Він заслуговує грати, він патріот, але, на жаль, багато пропустив у Арсеналі. Я не знаю, чи він зіграє завтра.

— Ви забивали Ісландії переможний м’яч? Наскільки сучасна Ісландія відрізняється від тієї?

— Коли мені надали інформацію, я прочитав, що забив Ісландії, але я не пам’ятаю ні того м’яча, ні тієї Ісландії. Я вважаю, що команда зараз дуже додала і той крок, який вони зробили, а це дисципліна. Я читав про Ісландію, вони побудували багато шкіл, полів Це зовсім інша Ісландія, аніж та, який я забивав.

— Головний тренер сказав, що футболісти наразі думають про футбол, попри контраст, у якому ми живемо. Чи правда це?

— Коли я був футболістом, то перед матчем були хвилювання, але щойно робиш крок на поле, то концентруєшся на грі й забуваєш про все. Так буде відбуватися і зараз. Але якщо ви говорите про війну в Україні, я бачив вранці, як футболісти всі були в телефонах, дивилися на те, що відбувається в Одесі, Києві. Звісно, ми будемо більш заряджені, тлі, для того, щоб показати ці емоції на футбольному полі.

— Наскільки коректно робити заміни голкіперів, коли на кону вихід на Євро?

— Не знаю, можна чи ні. Можуть бути травми або ще щось. Я задоволений, що всі наші голкіпери мають практику на високому рівні. Подивимося, гра завтра, ухвалюватимемо рішення.

— Останнім часом, збірна активна в медіа. Наскільки відомо, тренери команд проти такої активності, як ви ставитеся до цього?

— Якщо ви бачите, що більше активність, то я ставлюся позитивно. Я вважаю, що це допоможе гравцям і ми повинні бути відкритими у цей складний час для України. Усі повинні розуміти, що коїться у гравців збірної. Це ідея Андрія Миколайовича, щоб надати більше інформації уболівальникам.

— Бражко та Караваєв також на інтерв’ю казали, що не виконали установку на гру проти Боснії та Герцеговини. Як на такому рівні футболісти могли цього не зробити? Та чи не повториться це знову?

— Якщо ми так погано грали, а я вважаю, що погано. Ми всі повинні задуматися, у чому проблема. Я про себе подумав, з гравцями ми провели розмову у роздягальні. Я впевнений, що на завтрашню гру ми вийдемо в іншому настрої.

Соломія Романчук, Чемпіон