Буковина переграла Діназ: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Буковина здобула виїзну перемогу над Діназом у матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Чемпіонат України - Перша ліга

1 тур, 24 березня

Група "Вибування"

Діназ - Буковина 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Палагнюк, 0:2 - 88 Будняк

Сьогодні, 24 березня, в Першій лізі відбувається ще дві гри:

Група "Вибування":

12:00 Кремінь - Металіст

Група "Чемпіонська":

13:15 Агробізнес - Вікторія

Напередодні Лівий берег розгромив Кудрівку-Ниву, Карпати дотиснули СК Полтаву, Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.