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Буковина переграла Діназ: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 14:42 73 0
Буковина переграла Діназ: результати матчів Першої ліги
#Агробізнес, #Буковина, #Вікторія, #Діназ, #Кремінь, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

Буковина здобула виїзну перемогу над Діназом у матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Чемпіонат України - Перша ліга
1 тур, 24 березня
Група "Вибування"

Діназ - Буковина 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Палагнюк, 0:2 - 88 Будняк

Сьогодні, 24 березня, в Першій лізі відбувається ще дві гри:

Група "Вибування":

  • 12:00 Кремінь - Металіст

Група "Чемпіонська":

  • 13:15 Агробізнес - Вікторія

Напередодні Лівий берег розгромив Кудрівку-Ниву, Карпати дотиснули СК Полтаву, Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.

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