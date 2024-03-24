Буковина переграла Діназ: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Буковина здобула виїзну перемогу над Діназом у матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
Чемпіонат України - Перша ліга
1 тур, 24 березня
Група "Вибування"
Діназ - Буковина 0:2 (0:0)
Гол: 0:1 - 60 Палагнюк, 0:2 - 88 Будняк
Сьогодні, 24 березня, в Першій лізі відбувається ще дві гри:
Група "Вибування":
- 12:00 Кремінь - Металіст
Група "Чемпіонська":
- 13:15 Агробізнес - Вікторія
Напередодні Лівий берег розгромив Кудрівку-Ниву, Карпати дотиснули СК Полтаву, Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.