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Буковина на виїзді перемогла Діназ: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 15:45 257 0
Буковина на виїзді перемогла Діназ: результати матчів Першої ліги
#Агробізнес, #Буковина, #Вікторія, #Діназ, #Кремінь, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

Буковина здобула виїзну перемогу над Діназом, Агробізнес зіграв внічию з Вікторією у першому турі другого етапу Першої ліги з футболу.

Чемпіонат України - Перша ліга
1 тур, 24 березня
Група "Вибування"

Діназ - Буковина 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Палагнюк, 0:2 - 88 Будняк

Група "Чемпіонська"

Агробізнес - Вікторія 0:0

Поєдинок групи "Вибування" Кремінь - Металіст, що розпочався о 12:00, ще не завершився. Двічі переривався через оголошення повітряної тривоги на території Полтавської області. Останній раз це сталося на 68 хвилині зустрічі (рахунок був 0:0) і планується відновлення о 15:50.

Напередодні Лівий берег розгромив Кудрівку-Ниву, Карпати дотиснули СК Полтаву, Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.

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