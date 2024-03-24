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Буковина на виїзді перемогла Діназ, Кремінь та Металіст розписали мирову: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 17:36 392 0
Буковина на виїзді перемогла Діназ, Кремінь та Металіст розписали мирову: результати матчів Першої ліги
#Агробізнес, #Буковина, #Вікторія, #Діназ, #Кремінь, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

Буковина здобула виїзну перемогу над Діназом, Агробізнес зіграв внічию з Вікторією у першому турі другого етапу Першої ліги з футболу.

Чемпіонат України - Перша ліга
1 тур, 24 березня
Група "Вибування"

Діназ - Буковина 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Палагнюк, 0:2 - 88 Будняк

Кремінь - Металіст 0:0

Група "Чемпіонська"

Агробізнес - Вікторія 0:0

Поєдинок групи "Вибування" Кремінь - Металіст двічі переривався через оголошення повітряної тривоги на території Полтавської області, тому був дограний пізніше запланованого.

Напередодні Лівий берег розгромив Кудрівку-Ниву, Карпати дотиснули СК Полтаву, Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.

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