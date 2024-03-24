Буковина на виїзді перемогла Діназ, Кремінь та Металіст розписали мирову: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Буковина здобула виїзну перемогу над Діназом, Агробізнес зіграв внічию з Вікторією у першому турі другого етапу Першої ліги з футболу.
Чемпіонат України - Перша ліга
1 тур, 24 березня
Група "Вибування"
Діназ - Буковина 0:2 (0:0)
Гол: 0:1 - 60 Палагнюк, 0:2 - 88 Будняк
Кремінь - Металіст 0:0
Група "Чемпіонська"
Агробізнес - Вікторія 0:0
Поєдинок групи "Вибування" Кремінь - Металіст двічі переривався через оголошення повітряної тривоги на території Полтавської області, тому був дограний пізніше запланованого.
Напередодні Лівий берег розгромив Кудрівку-Ниву, Карпати дотиснули СК Полтаву, Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.