Буковина на виїзді перемогла Діназ, Кремінь та Металіст розписали мирову: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Буковина здобула виїзну перемогу над Діназом, Агробізнес зіграв внічию з Вікторією у першому турі другого етапу Першої ліги з футболу.

Чемпіонат України - Перша ліга

1 тур, 24 березня

Група "Вибування"

Діназ - Буковина 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Палагнюк, 0:2 - 88 Будняк

Кремінь - Металіст 0:0

Група "Чемпіонська"

Агробізнес - Вікторія 0:0

Поєдинок групи "Вибування" Кремінь - Металіст двічі переривався через оголошення повітряної тривоги на території Полтавської області, тому був дограний пізніше запланованого.

Напередодні Лівий берег розгромив Кудрівку-Ниву, Карпати дотиснули СК Полтаву, Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.