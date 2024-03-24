Джерело - Чемпіон.
24 березня відбудеться три матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
У "Чемпіонській" групі Агробізнес зіграє з Вікторією. У групі "Вибування Кремінь прийме Металіст, а Буковина завітає у гості до Діназа.
Розклад матчів 1 туру Першої ліги на 24 березня:
Група "Вибування":
- 12:00 Кремінь - Металіст
- 12:30 Діназ - Буковина
Група "Чемпіонська":
- 13:15 Агробізнес - Вікторія
Прямі трансляції матчів відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.
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