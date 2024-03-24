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Агробізнес прийме Вікторію, Кремінь - Металіст: розклад матчів Першої ліги на 24 березня

Сьогодні 08:53 119 0
Агробізнес прийме Вікторію, Кремінь - Металіст: розклад матчів Першої ліги на 24 березня
#Агробізнес, #Буковина, #Вікторія, #Діназ, #Кремінь, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

24 березня відбудеться три матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У "Чемпіонській" групі Агробізнес зіграє з Вікторією. У групі "Вибування Кремінь прийме Металіст, а Буковина завітає у гості до Діназа.

Розклад матчів 1 туру Першої ліги на 24 березня:

Група "Вибування":

  • 12:00 Кремінь - Металіст
  • 12:30 Діназ - Буковина

Група "Чемпіонська":

  • 13:15 Агробізнес - Вікторія

Прямі трансляції матчів відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.

Напередодні Лівий берег розгромив Кудрівку-Ниву, Карпати дотиснули СК Полтаву, Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.

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