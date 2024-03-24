Джерело - Чемпіон.

24 березня відбудеться три матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У "Чемпіонській" групі Агробізнес зіграє з Вікторією. У групі "Вибування Кремінь прийме Металіст, а Буковина завітає у гості до Діназа.

Розклад матчів 1 туру Першої ліги на 24 березня:

Група "Вибування":

12:00 Кремінь - Металіст

12:30 Діназ - Буковина

Група "Чемпіонська":

13:15 Агробізнес - Вікторія

Прямі трансляції матчів відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.

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