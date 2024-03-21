Прекрасно розумію, що означають його слова: в Баварії прокоментували чутки про запрошення Клоппа

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Спортивний директор Баварії Макс Еберль з розумінням ставиться до Юргена Клоппа, який після відходу з Ліверпуля хоче взяти паузу в тренерській діяльності.

В інтерв’ю Bild функціонер пообіцяв, що клуб не буде навіть намагатися вийти на контакт з іменитим наставником.

"Я прекрасно розумію, що означають його слова "У мене закінчуються сили". Мало хто зрозуміє його краще за мене, тому я що сам пройшов через це. Ось чому я не буду навіть дзвонити йому", - сказав Еберль.

Нагадаємо, наприкінці січня Клопп записав звернення до фанатів Ліверпуля, в якому оголосив, що залишить команду після закінчення цього сезону. Юрген тренує Ліверпуль з 2015 року. Нагадаємо, що у своїй рідній країні 56-річний коуч працював з Майнцом та Боруссією Дортмунд - принциповим суперником Баварії.

За останніми чутками, мерсисайдці вже визначилися з наступним головним тренером. Втім, їхній фаворит віддає перевагу Баварії, а не Ліверпулю.