Ліверпуль визначився із заміною Клоппу

Ліверпуль шукає нового головного тренера

Джерело - TeleFootball.

Наставник Баєра Хабі Алонсо - пріоритетний варіант на посаду головного тренера Ліверпуля.

Про це повідомляє Telegraph Football.

Керівництво "червоних" намагатиметься домовитися з тренером, щоб він очолив клуб влітку після відходу Юргена Клоппа.

Альтернативними варіантами Ліверпуль розглядає тренера Спортінга Рубена Аморіма та Юліана Нагельсманна.

Нагадаємо, що іспанського фахівця хоче запросити Баварія, яка нещодавно оголосила про припинення співпраці з Томасом Тухелем. Контракт Хабі Алонсо з "фармацевтами" спливає в липні 2026 року.

Наразі Баєр не програє 33 матчі у рамках внутрішніх змагань Німеччини.