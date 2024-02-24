Головне
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета
Сьогодні 15:46 5748
В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців. Суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57
Сьогодні 22:21 147
Гравці збірної України зустрілися з бійцями ЗСУ в Латвії
Сьогодні 15:16 307
Мудрик може відправитися в оренду влітку
Сьогодні 11:52 828
Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону
Вчора 20:20 505
Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку
Вчора 19:53 1091
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Вчора 17:25 6757
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
Вчора 17:07 1537
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії
Вчора 15:43 824
Визначилися коментатори та експерти UPL.TV
Вчора 15:25 520
Прямі трансляції

Ліверпуль визначився із заміною Клоппу

Ліверпуль шукає нового головного тренера
Сьогодні 22:12 165 0
Ліверпуль визначився із заміною Клоппу
Фото - Getty Images
#Ліверпуль, #Хабі Алонсо

Джерело - TeleFootball.

Наставник Баєра Хабі Алонсо - пріоритетний варіант на посаду головного тренера Ліверпуля.

Про це повідомляє Telegraph Football.

Керівництво "червоних" намагатиметься домовитися з тренером, щоб він очолив клуб влітку після відходу Юргена Клоппа.

Альтернативними варіантами Ліверпуль розглядає тренера Спортінга Рубена Аморіма та Юліана Нагельсманна.

Нагадаємо, що іспанського фахівця хоче запросити Баварія, яка нещодавно оголосила про припинення співпраці з Томасом Тухелем. Контракт Хабі Алонсо з "фармацевтами" спливає в липні 2026 року. 

Наразі Баєр не програє 33 матчі у рамках внутрішніх змагань Німеччини.

Коментарі ()
Популярне зараз
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета "У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета 5748
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 15889
Мудрик може відправитися в оренду влітку Мудрик може відправитися в оренду влітку 828
Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ 1408
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже два роки на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже два роки на війні 15774
"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю "У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю 1549
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 102117
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19817 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 134884 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19269 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33994 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35412