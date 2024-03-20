Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару

Українського тренера російського Зеніта Анатолія Тимощука потрібно засудити до смертної кари за зраду України.

Таку думку висловив ексгравець Динамо та збірної України Олександр Алієв.

"Який нах##н Тимощук?! На##я він мені потрібен?! Ніколи в житті не телефонуйте мені з приводу цього дурня. Він мені не цікавий. Є УАФ, Шевченко, який із ним фотки виставляв, у них і питайте. Нехай його засудять до смертної кари. Він на це заслужив", - сказав Алієв.

Напередодні стало відомо, що Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) 22 квітня проведе слухання щодо позову Тимощука проти Української асоціації футболу. У 2022 році КДК УАФ позбавив зрадника всіх українських нагород та заборонив займатися футбольною діяльністю в Україні.

Раніше Анатолій вперше прокоментував війну Росії проти України, назвавши її СВО.