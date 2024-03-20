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Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару

Сьогодні 00:17 110 0
Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару
#Олександр Алієв, #Анатолій Тимощук

Джерело - sport-express.ua.

Українського тренера російського Зеніта Анатолія Тимощука потрібно засудити до смертної кари за зраду України.

Таку думку висловив ексгравець Динамо та збірної України Олександр Алієв.

"Який нах##н Тимощук?! На##я він мені потрібен?! Ніколи в житті не телефонуйте мені з приводу цього дурня. Він мені не цікавий. Є УАФ, Шевченко, який із ним фотки виставляв, у них і питайте. 

Нехай його засудять до смертної кари. Він на це заслужив", - сказав Алієв.

Напередодні стало відомо, що Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) 22 квітня проведе слухання щодо позову Тимощука проти Української асоціації футболу. У 2022 році КДК УАФ позбавив зрадника всіх українських нагород та заборонив займатися футбольною діяльністю в Україні.

Раніше Анатолій вперше прокоментував війну Росії проти України, назвавши її СВО.

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