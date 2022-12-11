Тимощук уперше прокоментував війну росії проти України, назвавши її СВО

Джерело - Чемпіон.
Ексфутболіст збірної України, донецького Шахтаря та мюнхенської Баварії Анатолій Тимощук уперше публічно висловився про повномасштабне військове вторгнення росії (терористичної країни) в Україну.
Свій коментар Тимощук дав фанатському руху санкт-петербурзького Зєніта, за який Анатолій раніше виступав, а нині працює там у тренерському штабі.
"Я живу тут багато років, мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та росії. У нас однакові мислення та менталітет. Зєніт – мій дім, я не планую нікуди їхати.
Люди завжди будуть говорити і погане, і добре. А ті, хто говорить, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України і скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про СВО ("спеціальна воєнна операція" – в росії так називають війну – прим.), не свідчить про те, що я підтримую її або ні. У кожного є своя позиція. Моя – в тому, що не все так однозначно, тому я стараюсь про це не говорити", – сказав колишній почесний громадянин Луцька.
Нагадаємо, після 24 лютого Анатолій Тимощук не робив жодних публічних заяв про війну та залишився жити й працювати в росії, за що отримав неймовірний шквал засудження від переважної більшості українців.
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