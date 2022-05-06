Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку

Український тренер Анатолій Тимощук повинний покинути Зеніт.

Про це розповів екснаставник Волині Віталій Кварцяний.

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"Я би порекомендував йому переїхати, наприклад, в Німеччину. Показати жест, що він не згоден з тим, що відбувається. Я його не захищаю, але він має зрозуміти людей, наших військових, тому що вони від нього хочуть більш сміливих дій, патріотизму. Змінити позицію він повинен. Після Бучі, після Ірпіня, після того, що відбувається в Запоріжжі, Маріуполі, Чернігові... Страшно уявити, що там відбувається. Заради цього варто пожертвувати навіть думкою, яка дорого коштує.

Толя повинен організуватись, оцінити якості цього народу, який зараз творить чудеса, відстоюючи цю землю, країну, де він народився, грав у футбол, починав грати професійно. Краще пізніше, ніж ніколи. Йому треба поїхати з Росії. Не знаю, яка й нього там жінка, які там відносини. Може, його там тримають. Але він повинен щось зробити, якийсь серйозний жест.

Розумну і правильну людину український народ зрозуміє. Народ у нас доброзичливий. Головне, щоб він якоюсь мірою став тим Толею, яким був до війни", – сказав Кварцяний.