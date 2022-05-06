Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 10:07 54472
ПФЛ визнала сезон 2021/22 в Першій та Другій лігах недограним
Сьогодні 11:47 305
Усик - у ТОП-3 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії
Сьогодні 09:46 267
Українці вперше стали призерами чемпіонату Європи з керлінгу
Вчора 22:26 506
Десна та Маріуполь можуть припинити своє існування
Вчора 21:54 472
Джошуа: Ціль зараз - перемогти Усика нокаутом
Вчора 21:09 1023
Усик може змінити вагову категорію заради бою з Альваресом
Вчора 18:39 1427
Зінченко потрапив у збірну 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 18:25 427
Людмила Кіченок не змогла пробитися до парного фіналу у Мадриді
Вчора 18:09 275
Визначились фіналісти Ліги чемпіонів 2021/22
Вчора 12:16 466
Прямі трансляції

Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку

Сьогодні 17:55 176 0
Віталій Кварцяний дав пораду тренеру Зеніта Анатолію Тимощуку.
Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку
#Віталій Кварцяний, #Анатолій Тимощук

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Анатолій Тимощук повинний покинути Зеніт.

Про це розповів екснаставник Волині Віталій Кварцяний.

Актуально: Палкін: Тимощук обрав гроші замість Батьківщини

"Я би порекомендував йому переїхати, наприклад, в Німеччину. Показати жест, що він не згоден з тим, що відбувається. Я його не захищаю, але він має зрозуміти людей, наших військових, тому що вони від нього хочуть більш сміливих дій, патріотизму. Змінити позицію він повинен. Після Бучі, після Ірпіня, після того, що відбувається в Запоріжжі, Маріуполі, Чернігові... Страшно уявити, що там відбувається. Заради цього варто пожертвувати навіть думкою, яка дорого коштує. 

Толя повинен організуватись, оцінити якості цього народу, який зараз творить чудеса, відстоюючи цю землю, країну, де він народився, грав у футбол, починав грати професійно. Краще пізніше, ніж ніколи. Йому треба поїхати з Росії. Не знаю, яка й нього там жінка, які там відносини. Може, його там тримають. Але він повинен щось зробити, якийсь серйозний жест.

Розумну і правильну людину український народ зрозуміє. Народ у нас доброзичливий. Головне, щоб він якоюсь мірою став тим Толею, яким був до війни", – сказав Кварцяний.

Раніше Шевченко відреагував на мовчання Тимощука.

Нагадаємо, Тимощука позбавлено звання Почесний громадянин міста Луцька.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рома - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій Рома - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій 1705
Айнтрахт - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Айнтрахт - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 2264
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 54472
Президент ФХУ: Збірна росії може разом з білоруссю на Колимі грати Президент ФХУ: Збірна росії може разом з білоруссю на Колимі грати 1129
Тренер Ф'юрі назвав переваги Усика над Джошуа Тренер Ф'юрі назвав переваги Усика над Джошуа 1152
Рейнджерс переграв Лейпциг у півфіналі Ліги Європи Рейнджерс переграв Лейпциг у півфіналі Ліги Європи 1183
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42822
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 29843
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33454
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4316 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29860
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7942