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Тимощука позбавлено звання Почесний громадянин міста Луцька

Сьогодні 14:39 136 0
Рідне місто гідно привітало зрадника
Тимощука позбавлено звання Почесний громадянин міста Луцька
#Анатолій Тимощук

Джерело - lutskrada.gov.ua.

Колишнього футболіста Шахтаря та збірної України Анатолія Тимощука позбавлено звання почесного громадянина міста Луцька.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міськради.

"Депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання Почесний громадянин міста Луцька. За це рішення проголосувало 35 депутатів.

У той час, коли Україна страждає від військової агресії росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви з цього приводу та не зупинив свою співпрацю із футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання Почесний громадянин міста Луцька, - йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, що раніше КДК УАФ позбавив Тимощука тренерської ліцензії, титулів, а також довічно заборонив займатися футбольною діяльністю в Україні. До слова, сьогодні Толіку зраднику виповнилося 43 роки.

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