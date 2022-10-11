Зозуля: У Тимощука потрібно забрати паспорт громадянина України

Роман розповів про українців, які залишилися в росії

Джерело - Чемпіон.

У колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука потрібно забрати паспорт України.

Про це розповів український нападник Роман Зозуля.

"Я не знаю. Його тільки бог покарає. Так, як він зробив... Я раніше з ним спілкувався, до війни. Що трапилось? Не знаю. У таких людей треба забирати паспорт громадянина України. Він не заслуговує називатись українцем. Не знаю, чи можна так по закону, але треба. Щоб ніколи його нога не могла ступити на нашу територію".

Зозуля: Зараз мені не до футболу

"Таких багато, і у всіх треба забрати паспорти. Хай живуть там. Якщо їм там подобається, то хай живуть. Недовго їм залишилось. Недовго залишилось до нашої перемоги".

"А після нашої перемоги почнеться: "та я просто тихо", "а я не хотів", "а я допомагав", "а я 10 батальйонів одягнув, тільки я це робив не для піару, тихо", "а я зараз приїду, допоможіть". Ні, не прокатить", - сказав Зозуля.

Нагадаємо, Анатолій Тимощук працює асистентом головного тренера Зеніта.